Более 78 тысяч участников из 90 стран написали всероссийскую физико-техническую контрольную

Более 78 тысяч человек приняли участие в написании всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!». Мероприятие, затрагивающее математику, физику и информатику, прошло на 290 площадках по всей стране и на 30 площадках за рубежом.

Участниками контрольной стали ребята из 90 стран, в числе которых оказались Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Пакистан, Сомали, Казахстан, Польша, Армения и другие.

В отдельных городах контрольную проводили лично представители Московского физико-технического института. Такими стали Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Воронеж, Иркутск, Архангельск, Ижевск, Петрозаводск, а также населенные пункты Перу, Колумбии, Никарагуа, Казахстана и Белоруссии. Задачи были составлены на русском, английском и китайском языках. Участники решали по пять задач уровня 8-9 класса школы, имея по 50 минут на каждый предмет - математику, физику и информатику.

По словам организатора акции, проректора по международным программам и цифровым инновациям МФТИ Алексея Малеева, контрольная призвана поспособствовать популяризации технических знаний. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Контрольная оценивалась автоматической системой, после чего сертификаты о прохождении становились доступны участникам в их личных кабинетах. За успешные результаты участники получили возможность поступить в заочную физико-техническую школу МФТИ, а также другие бонусы.