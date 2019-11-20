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В Нижнем Новгороде открылся центр по подготовке волонтеров к 75-летию Великой Победы

Егор Левин
22:26 20.11.2019
Сотрудники учреждения будут разрабатывать методики для добровольцев, информировать о возможности стать волонтером, обучать и помогать молодым людям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Нижнем Новгороде торжественно открылся Окружной координационный центр ПФО по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Великой Победы. Мероприятие состоялось в среду, 20 ноября.

Участниками открытия стали Герой России Алексей Романов, председатель Центрального штаба организации «Волонтеры Победы» и ОНФ Ольга Амельченкова, ветеран Великой Отечественной войны Леонид Жуков и многие другие.

Во время мероприятия в центре представили мультимедийную выставку, посвященную волонтерам. По завершении церемонии открытия гости ответят на все вопросы присутствующих и расскажут о своем опыте.

Координационный центр будет разрабатывать методики для добровольцев, информировать о возможности стать волонтером, обучать и помогать молодым людям. Также сотрудники центра займутся взаимодействием с органами власти и проектом «Международная команда волонтеров 75-летия Победы».

На настоящий момент Окружные координационные центры уже открылись в Алтайском крае, Курской, Волгоградской, Ленинградской и Сахалинской областях и Кабардино-Балкарской Республике. До конца 2019 года еще один центр также откроется в Ханты-Мансийском автономном округе.

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