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Времена и нравы: почему картины Поля Гогена вызвали скандал в Лондоне

Егор Левин
Диана Сирази
22:52 20.11.2019
В прошлом веке особенности личной жизни художника не были тайной, но разделялись с его творчеством; сейчас же все происходит наоборот.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Лондонской национальной галерее, собравшей огромную коллекцию работ художника Поля Гогена, обвинили его в связах с несовершеннолетними и расизме. В тексте, сопровождающем аудио-гид, прямо предлагается прекратить восхищаться его работами из-за его любви к юным таитянкам.

Посетители музея, пришедшие взглянуть на картины мастера, теперь слышат лишь о том, что Гоген был педофилом. Художник бросил вызов импрессионизму, спустя 120 лет ему самому бросают вызов искусствоведы. В центре скандала – картина с обнаженной таитянкой, любовницей Гогена, которой было 13 лет.

Куратор выставки Кристофер Риопелле рассказывает о том, что долгое время предполагал, что картины – лишь изображения жителей Таити, но вскоре узнал правду. Он уверяет, что, зная данные обстоятельства жизни Гогена, относится к его произведениям как раньше уже невозможно.

В свою очередь, внучка художника заверяет, что в те времена в его поведении не было ничего предосудительного, так как островные жительницы выходили замуж в 14 лет, а если этого не происходило, считались старыми девами. К тому же, как отметила Метте Гоген, им было куда увлекательнее жить с европейским художником, чем с местным крестьянином.

В прошлом веке связи Гогена не были тайной, но разделялись с его творчеством. Сейчас же происходит наоборот. При том, что творчеством художника восхищается множество людей, в том числе знаменитостей, а его полотна уходят с молотка за баснословные суммы.

На острове в Тихом океане Гоген провел последние 12 лет своей жизни. Там он написал самые известные картины, на которые его вдохновили местные молодые девушки. Одна из них стала женой художника в 13 лет, при том, что ему было 45, а позже родила ему ребенка. Позже двоих детей Гогену рожает уже другая таитянка, которой было 14 лет.

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