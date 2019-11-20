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Госдума приняла закон о новом механизме регулирования валютных операций

Ивана Живкович
22:34 20.11.2019
Цель документа – привести нормы валютного законодательства в соответствие с нормами Налогового кодекса.
Госдума приняла закон о новом механизме регулирования валютных операций
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, который устанавливает для резидентов дополнительные разрешенные случаи проведения валютных операций.

Цель документа – привести нормы валютного законодательства в соответствие с нормами Налогового кодекса, говорится в пояснительной записке.

Согласно Налоговому кодексу России, специализированные организации, которые являются налоговыми резидентами РФ, могут вернуть иностранным физическим лицам так называемый tax-free как наличными денежными средствами, так и зачислением на банковские карты.

Закон устанавливает возможность для юридических лиц-резидентов проводить расчеты с физлицами-нерезидентами в наличных рублях, то есть без использования карт.

Связано это с тем, что резидентов в скором времени на федеральном уровне планируют перевести на обслуживание через валютные счета Федерального казначейства. Согласно закону, операции по внесению или снятию такими юридическими лицами наличной иностранной валюты на счета казначейства относятся к числу разрешенных.

Также новый закон разрешает всем юридическим лицам-резидентам без использования счетов в уполномоченных банках проводить операции по оплате или возмещению расходов гражданам, которые выезжают в командировки за пределы России.

А физические лица для этих целей смогут получать валюту без использования счетов в уполномоченных банках.

Кроме того, резидентами, согласно утвержденному правительством порядку, признаются профессиональные участники внешнеэкономической деятельности, который включены в соответствующий перечень ЦБ.

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