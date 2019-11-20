Опубликованы кадры прибытия переданных Россией военных кораблей на Украину

«Звезда» публикует видео прибытия украинских военных кораблей, переданных Россией, в порт Очаков на Украине. На кадрах показаны катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу». Причалить им помогли вспомогательное малое разведывательное судно «Переяслав» и буксир «Лидовский».

Напомним, Россия передала задержанные ранее в акватории Керченского пролива суда Украине, как только были завершены все необходимые процессуальные действия с ними.

Инцидент, в результате которого корабли со своими командами были задержаны Российской Федерацией, произошел в ноябре 2018 года, когда Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении ими границы РФ и движении к Керченскому проливу. Корабли осуществляли опасные маневры и не подчинялись законным российским требованиям.