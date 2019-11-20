Через НАТО к звездам: альянс выделил космос в отдельную сферу деятельности

Североатлантический альянс признал космос отдельной сферой своей деятельности наряду с сушей, морским, воздушным и киберпространством. В своем Twitter глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что гордится этим историческим решением.

«Космос – это часть нашей повседневной жизни. Он очень важен для защиты Североатлантического альянса, начиная с навигации и заканчивая разведкой и обнаружением ракет», - написал генсек НАТО.

О том, что альянс хочет признать космос отдельной сферой деятельности, Столтенберг первый раз заявил во вторник, 19 ноября, на пресс-конференции в Брюсселе. Соответствующее решение 20 ноября согласовали министры иностранных дел стран-членов НАТО.

Ранее глава альянса заявил, что космос очень важен для проведения операций и миссий НАТО, но размещать оружие там, заверил Столтенберг, организация не будет.

В июне НАТО начала разработку космической стратегии, которая должна определить то, как страны альянса будут реагировать на вызовы в космосе.