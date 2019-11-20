СМИ: переданные Россией военные корабли вернулись на Украину

Военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые ранее были задержаны Российской Федерацией после действий украинских военнослужащих в Керченском проливе, вернулись на Украину.

Корабли были доставлены в украинский порт, благодаря вспомогательным судам – малому разведывательному «Переяславу» и буксиру «Лидовский». Об этом сообщает «Пятый канал» Украины.

Ранее задержанные корабли были ранее переданы украинской стороне Москвой по причине того, что все необходимые процессуальные действия с ними были завершены.

Напомним, утром 25 ноября 2018 года Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. Никаких заявок от украинской стороны не поступало, корабли осуществляли опасные маневры и не подчинялись законным российским требованиям. В результате совершенных ими противоправных действий моряки украинского флота были задержаны.