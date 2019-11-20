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Медицина на экспорт: почему иностранцы приезжают в Россию за лечением

Егор Левин
Игорь Лапик
21:13 20.11.2019
Для большего привлечения иностранцев для лечения в России заработал специальный федеральный проект под названием «Экспорт медицинских услуг».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Россию приезжает лечиться все больше зарубежных граждан. Только за первые шесть месяцев 2019 года страну посетили более полумиллиона иностранцев.

Значение в два раза превысило показатели прошлого года. В ближайшее время Россия сможет зарабатывать на приезжающих на лечение людях порядка миллиарда долларов в год – такая задача была поставлена президентом Владимиром Путиным Минздраву в рамках федерального проекта «Экспорт медицинских услуг».

Одними из самых востребованных целителей оказались офтальмологи. Пациенты приезжают в Россию из самых разных стран. Лечение глаз в РФ стало брендом – как хоккей или полеты в космос. Лечение глазных болезней достигло такого уровня, что работает уже как первоклассный конвейер.

Помимо глаз, иностранцы едут в Россию лечить зубы, сердце, протезировать суставы, делать пластические операции и ЭКО. Раньше визиты носили достаточно стихийный характер, но сейчас они стали федеральным проектом под названием «Экспорт медицинских услуг».

Для привлечения иностранных пациентов был создан специальный сайт проекта, где представлен список всех участвующих в нем клиник. Иностранцам предлагают не только лечение, но и реабилитацию, а также так называемый «Chek-Up», то есть проверку организма. При этом, в Минздраве подчеркивают, что иностранцы никак не потеснят российских граждан.

Гостей из-за рубежа привлекают цены, которые значительно ниже европейских. Если раньше в Россию ехали в основном из СНГ, то теперь среди приезжающих есть также и граждане Германии и других стран, медицина в которых также признается одной из лучших в мире.

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