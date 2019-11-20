Археолог нашел в «золоте дураков» существо возрастом 185 миллионов лет

Несколько древнейших окаменелостей, возраст которых составляет примерно 185 миллионов лет, на пляжах Уитби в британском Йоркшире обнаружил 23-летний студент и археолог-любитель Аарон Смит.

Найденные им минералы, как считает сам молодой человек, похожи на шарики для квиддича – вымышленной спортивной игры из книг о Гарри Поттере.

Внутри этих блестящих круглых камней, покрытых пиритом – минералом, похожим на золото – Смит обнаружил несколько окаменелостей в форме спиралей. Оказалось, что это Клевирас (Cleviceras) – вымерший тип головоногих, не имевших твердой раковины и существовавших в юрский период.

Археолог-любитель утверждает, что подобные «золотые» сферы для этой местности не редкость.

«Меня все еще впечатляет, что эти 185 миллионов лет окаменелостей находятся вдоль нашей прекрасной береговой линии Йоркшира в ожидании, что их когда-нибудь найдут», - поделился эмоциями Смит.

Он сообщил, что лучшее время для поисков – сразу после шторма, когда уникальное существо на берег может выкинуть волной.