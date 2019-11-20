В ООН приняли резолюцию с призывом к США выдать визы российским дипломатам

Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию с призывом США прекратить невыдачу, а также задержку выдачи виз дипломатам, прибывающим на мероприятия организации. В числе тех, кто ранее пострадал от этого, оказалась Россия.

Решение было принято без голосования. Генассамблея рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные документы делегатам из стран-членов ООН.

«Лица, направленные на работу в составе постоянного представительства или набранные для работы в секретариате, должны максимально быстро приступить к исполнению своих обязанностей, а представители государств-членов – приезжать в Нью-Йорк по официальным делам ООН», - цитирует ТАСС выдержку из документа.

Авторами бумаги стали Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот-д’Ивуар. Генассамблея рассмотрит инициативу в декабре. Как правило, результаты голосования оказываются схожи с позицией комитета.