«Договор принадлежит истории»: в МИД РФ оценили требование Эстонии вернуть «отнятые» территории

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявления, сделанные в Таллине по поводу территориальных претензий в связи с Тартуским мирным договором. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что документ является частью истории.

«Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать ее не намерены. Тартуский договор принадлежит истории. Сожалеем, что эстонское руководство вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией, продолжает делать все более провокационные и абсурдные заявления», - говорится в заявлении Захаровой.

Напомним, в Эстонии обвинили Россию в «отнятых территориях». О так называемой «аннексии» в прибалтийской республики заявил спикер парламента и член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.