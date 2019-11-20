В Минтранспорта России и Белоруссии подписали схему автодорог Союзного государства

Министерства транспорта РФ и Белоруссии согласовали план по совершенствованию автодорог Союзного государства. Глава белорусского ведомства принял участие в форуме «Транспортная неделя - 2019» в Москве и провел ряд встреч с российскими коллегами.

«Министры транспортных ведомств Белоруссии и России подписали схему автомобильных дорог Союзного государства и план мероприятий по совершенствованию автомобильных дорог Союзного государства», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы Минтранспорта Белоруссии.

Особое внимание было уделено вопросам подготовки дорожной карты по унификации регулирования транспортного рынка и интеграции в рамках Союзного государства, отмечена важность белорусско-российского сотрудничества в транспортной сфере.