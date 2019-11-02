Путин предупредил о грядущем дефиците квалифицированных кадров

Президент России Владимир Путин заявил о проблеме дефицита квалифицированных кадров во время телемоста с участниками Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2019.

«Для России эта проблема является достаточно острой. Если мы не будем предпринимать энергичных усилий для того, чтобы эти задачи решать, то к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров у нас составит где-то около 3 млн человек», - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что «острая проблема» касается не только России, но и «наших соседей и партнеров». По словам Путина, для Германии и Великобритании дефицит кадров будет еще больше.

Глава РФ предупредил, что проблема может усугубиться, если «не начать предпринимать меры». Последствия этой неразрешенной проблемы приведут к потерям в экономике, а это «сотни миллиардов долларов недополученной прибыли».

В ходе видеоконференции президент затронул вопросы подготовки кадров, их востребованности в конкретных компаниях и организациях.

Участники Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2019 соревновались в Екатеринбурге, сегодня там состоялось награждение победителей в сфере высоких технологий. Оно включает такие направления, как мехатроника, цифровое производство, инженерный дизайн. Владимир Путин отметил, что проведение таких конкурсов позволяет готовить специалистов с юных лет и отвечает стратегическим целям государства.