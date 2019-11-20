ФСБ опубликовала кадры задержания вербовщиков ИГ*

В среду, 20 октября, в Московском регионе сотрудниками ФСБ России были задержаны трое вербовщиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.

Спецслужба опубликовала видео обысков в их укрытии и задержание. На кадрах видно, что во время операции у злоумышленников были обнаружены фальшивые деньги, несколько поддельных паспортов, мобильные телефоны, а также книги экстремистской направленности.

По информации ФСБ, задержанные проводили вербовку граждан в Москве и Московской области с 2014 года. Кроме того, они организовывали переправку новобранцев в Сирию для участия в военных действиях в качестве боевиков.

Сотрудники ФСБ РФ сообщили, что против троих задержанных возбуждено уголовное дело о преступлениях террористического характера.

ИГ, «Исламское государство»* - террористическая организация, запрещена в РФ.