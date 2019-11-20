РФ, Украина и ЕК провели технические консультации по транзиту газа

В среду, 20 ноября, состоялись трехсторонние технические консультации экспертов России, Украины и Европейской комиссии по транзиту российского газа через украинскую территорию.

После проведенных переговоров стороны решили продолжить консультации на двусторонней и индивидуальной основе в ближайшие дни. Ситуацию обещают оценить на следующей неделе. Об этом со ссылкой на источник в ЕК сообщили РИА Новости.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва неоднократно предлагала Киеву закупать порядка 15 миллиардов кубометров российского газа в год по прямому контракту.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера такой способ будет выгоден украинской стороне – цена на газ в этом случае может быть на 20% ниже, чем при реверсе из ЕС.

Российская компания 18 ноября направил «Нафтогазу» список предложений по дальнейшему транзиту топлива через территорию Украины. Киев обещал дать ответ в ближайшее время.