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Прошлое вселенной: астрофизики обнаружили 27 мертвых звезд в центре галактики

Егор Левин
19:36 20.11.2019
При жизни «находки» были в восемь и более раз массивнее Солнца.
Прошлое вселенной: астрофизики обнаружили 27 мертвых звезд в центре галактики
© Фото: Pixabay

Астрофизики из Австралии выстроили новое радиочастотное изображение галактики и обнаружили в ее центре остатки 27 массивных звезд, которые взорвались тысячи лет назад.

Низкочастотный радиотелескоп позволил исследователям получить детальные изображения, на которых видны объекты, ранее недоступные для наблюдений. По словам главы исследования Наташи Харли-Уокер, полученное изображение фиксирует низкочастотное радиоизлучение галактики в мельчайших деталях.

© Dr. Natasha Hurley-Walker (ICRARCurtin) and the GLEAM Team

Так ученые обнаружили 27 массивных звезд, в конце своего жизненного пути ставших сверхновыми. При жизни они были в восемь и более раз массивнее Солнца. Результаты исследования опубликованы в трех статьях в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia (статья 1, статья 2, статья 3).

Харли-Уокер отметила, что обнаружить остатки сверхновых звезд на данном этапе жизни галактики очень сложно.

«Мы как будто заглянули в прошлое Млечного Пути», - заявила она.

© Dr. Natasha Hurley-Walker (ICRARCurtin) and the GLEAM Team

Один из обнаруженных объектов находится за пределами галактики и раньше не был виден из-за очень слабого сигнала. Еще два найдены в той области неба, где массивные звезды известны не были. Это означает, что в будущем и такие регионы галактики могут оказаться перспективными для поиска остатков сверхновых звезд.

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