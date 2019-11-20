В России вводятся новые тесты и анализы для получения водительских прав

В России вступает в силу новый порядок прохождения медицинского освидетельствования водителей. Получить право сесть за руль отныне станет сложнее.

Чтобы получить справку, станет необходимо сдать несколько дополнительных анализов и тестов.

Автолюбители встали в длинные очереди к наркологам. Стоять им приходится по нескольку часов, так как сначала необходимо попасть в регистратуру, затем сдать анализы, а затем еще в несколько кабинетов. Так процедура растягивается на несколько часов.

Ко всему прочему, повысилась стоимость справки, поэтому автолюбители стараются успеть получить ее по старым ценам, до 22 ноября – дня, когда новый порядок и новые цены окончательно вступят в силу. Это способствует увеличению очередей.

В Минздраве считают, что добросовестным гражданам в такой ситуации не на что обижаться, так как нововведения призваны бороться с пьянством и наркотическим опьянением за рулем. Одним из новых обязательных анализов станет выявление концентрации ЦДМ в крови: при положительном показателе проба не позволит пройти медкомиссию и получить водительские права.

Дополнительные анализы увеличат и сроки прохождения медкомиссии. По мнению экспертов, это повысит и спрос на так называемом «черном рынке» услуг, где за деньги справку получить можно значительно быстрее.

На анализах правоохранители решили не останавливаться: сейчас в разработке находится законопроект, по которому Минзрав сможет сообщать МВД об изменении состояния здоровья автовладельца, влияющем на способность управлять транспортным средством. В этом случае в МВД получат возможность лишать водителей прав без решения суда.