Есть погибшие: на кладбище под Мурманском засыпало рабочих

На строящемся кладбище в городе Мончегорске Мурманской области в результате обрушения грунта погибли двое рабочих. Произошло обрушение откосов траншеи, которую выкопали для установки дренажной системы водоотвода.

«В результате происшествия два работника погибли, одному оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях. Два других работника от медицинской помощи отказались», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального СК РФ.

Сообщается, что трагедия произошла, когда на дно траншеи спустились двое рабочих. Их засыпало землей. На помощь спустились три человека. Во время спасательной операции произошло повторное обрушение.

Сейчас на месте ЧП работают следователи, которые допрашивают свидетелей, директора строительной организации, изучают документацию и выясняют все обстоятельства и причины случившегося. После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.