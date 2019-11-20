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Британские астрофизики заявили о новой форме Вселенной

Ивана Живкович
18:40 20.11.2019
Ученые считают, что человечество живет внутри огромного пузыря.
Британские астрофизики заявили о новой форме Вселенной
© Фото: Pixabay

В том, что Вселенная плоская - не в плане формы, а в плане пространства, оно не искривленное, не загнутое, а ровное по всем направлениям, - до последнего времени было уверено большинство астрофизиков.

Но их теорию подвергли критике британские ученые из Манчестерского университета, которые нашли аномалии в реликтовом излучении, оставшемся после Большого взрыва. О том, какое влияние на Вселенную и пространство оказали отклонения, астрофизики рассказали в научном журнале Nature Astronomy. Со статьей ознакомился сайт kp.ru.

Большой взрыв, по оценкам ученых, произошел около 14 миллиардов лет назад. В результате него, как принято считать, образовался окружающий нас мир, а также реликтовое излучение - так называемые световые отголоски взрыва.

С помощью космического телескопа Планка британские ученые создали самую точную карту реликтового излучения и увидели, что в некоторых местах оно искривлено.

Астрофизики считают, что эти отклонения можно объяснить только одним - кривизной самого пространства. Искривление, по подсчетам манчестерских исследователей, невелико - около 4%.

Однако из этого наблюдения следует, что наша Вселенная не бесконечна, она является лишь огромным пузырем, от края до края которого порядка 70 миллиардов световых лет.

Что находится за пределами пузыря, ученым только предстоит выяснить. Пока что они считают, что он зеркален: если послать с Земли луч, то когда-нибудь он вернется обратно.

Астрофизики из Великобритании уверяют, что их исследования точны на 99%: Вселенная кривая и не бесконечная, она никуда не расширяется, и в ней нет темной материи, которую ученые, к слову, так и не могут найти.

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