Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сибирь и Алтай замерзают: коммунальные аварии оставили без тепла тысячи человек

Максим Шевченко
18:24 20.11.2019
Действия теплоснабжающей организации уже заинтересовали сотрудников прокуратуры, которые инициировали соответствующую проверку.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Тысячи жителей Барнаула и Новосибирска остались без тепла по причине крупных коммунальных аварий. Тем временем столбик термометра уже опустился до минус 30. Отопление отключили не только в жилых домах, но и в нескольких детских садах и поликлиниках. Если в Барнауле ремонтные работы уже завершили, то в Новосибирске подачу тепла обещают восстановить не раньше четверга.

Жители идут на все, чтобы хоть как-то обогреть свои дома. Некоторые используют обычный фен. Сейчас только так можно поддерживать тепло в квартирах. Спасет еще и горячий чай.

«Сейчас 15 градусов в жилой комнате, и это еще учитывая то, что квартира моя находится на солнечной стороне», - жалуется жительница Новосибирска Татьяна Кунсайтес.

Крупная авария в Кировском районе Новосибирска оставила без тепла десятки домов, детские сады и школу. Бригады энергетиков на место порыва теплотрассы вышли еще ночью.

«В пять тридцать дефектный участок трубы был вырезан. Труба по паспорту - теплотрасса 1984 года», - отмечает руководитель новосибирского филиала теплоснабжающей организации Андрей Колмаков.

Дыры латали сваркой, закончили только к обеду. Однако результаты рабочие, ни жителям района, ни журналистам не комментировали. Местным жителям, которые продолжают замерзать в собственных квартирах, пока остается только наблюдать и ждать.

«Это заколдованное место. Здесь за год раскапывают раз, наверное, двенадцать, не меньше. Постоянно в этом месте. Воду откачивают, потом закапывают. Чем они занимаются, почему трубы летят - мне вообще непонятно», - сетует жительница Новосибирска Валентина Кравченко.

По информации энергетиков, подачу тепла восстановят только к утру четверга, а температура воздуха в Новосибирске подбирается к отметке в минус 30 градусов. В такую погоду предельно допустимое время отключения теплоэнергии составляет 16 часов. Жители Кировского района проведут в холоде больше суток.

Спасатели уже устанавливают тепловые пушки в подъездах и оборудуют пункты обогрева. На вопрос, почему коммунальщики оказались не готовы к зиме, будут искать в прокуратуре. 

«В ходе проверки будет дана оценка действиям теплоснабжающей организации, будет проверена обоснованность отключения тепловой энергии. Также будут выяснены причины, по которым произошла аварийная ситуация», - предупредил заместитель прокурора Кировского района Новосибирска Николай Кремлев.

Этой же ночью - крупное происшествие в Барнауле, где теплосеть также не выдержала крепкого мороза. В результате 26 жилых многоквартирных домов и два детских сада почти сутки остались без горячей воды.

Менять поврежденный участок сети ремонтные бригады начали только после длительной подготовки. За это время пар успел заполонить даже подъезды.

С аварией боролись несколько часов, и к этой минуте в Барнауле работы уже завершили. Энергетики прогнозируют: батареи станут горячими к ночи. Работа коммунальщиков у многих жителей пострадавших районов вызывает вопросы и страх.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.11.2019, 03:00
Россия и Китай согласовали новый проект плана по корейскому урегулированию
Дата20.11.2019, 12:18
На главном параде Победы покажут новейшую военную технику
Дата20.11.2019, 06:35
Черчесов ответил болельщикам на оскорбления Дзюбы
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата19.11.2019, 12:46
Чемезов назвал сроки поступления в ВС РФ первой партии танков «Армата»
Дата20.11.2019, 16:00
Нарышкин передал Шойгу карту легендарного разведчика Рихарда Зорге
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:30 В стране и мире
Зеленский планирует обсудить на саммите в Париже «серьезное перемирие» в Донбассе
18:24 В стране и мире
Сибирь и Алтай замерзают: коммунальные аварии оставили без тепла тысячи человек
18:06 Армия
Видео
В парадах и шествиях 9 Мая примут участие более 150 тысяч человек
17:52 В стране и мире
ФСБ задержала в Московском регионе троих вербовщиков ИГ*
17:51 В стране и мире
О чем думает Рунет: названы главные темы Недели российского Интернета - 2019
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Кипящую» Волгу сняли на видео
Видео
«Кто-то искусственно затягивает процесс»: муж Лолиты рассказал о взломе почты и разводе с женой
Видео
«Я не отдам вам руки»: рэперша Hofmannita устроила дебош в Пулково
В метеоритах нашли «ключ» к объяснению появления жизни на Земле
В Роструде рассказали, как продлить новогодние праздники
Ученые назвали настоящую причину возникновения рака
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.