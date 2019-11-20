Сибирь и Алтай замерзают: коммунальные аварии оставили без тепла тысячи человек

Тысячи жителей Барнаула и Новосибирска остались без тепла по причине крупных коммунальных аварий. Тем временем столбик термометра уже опустился до минус 30. Отопление отключили не только в жилых домах, но и в нескольких детских садах и поликлиниках. Если в Барнауле ремонтные работы уже завершили, то в Новосибирске подачу тепла обещают восстановить не раньше четверга.

Жители идут на все, чтобы хоть как-то обогреть свои дома. Некоторые используют обычный фен. Сейчас только так можно поддерживать тепло в квартирах. Спасет еще и горячий чай.

«Сейчас 15 градусов в жилой комнате, и это еще учитывая то, что квартира моя находится на солнечной стороне», - жалуется жительница Новосибирска Татьяна Кунсайтес.

Крупная авария в Кировском районе Новосибирска оставила без тепла десятки домов, детские сады и школу. Бригады энергетиков на место порыва теплотрассы вышли еще ночью.

«В пять тридцать дефектный участок трубы был вырезан. Труба по паспорту - теплотрасса 1984 года», - отмечает руководитель новосибирского филиала теплоснабжающей организации Андрей Колмаков.

Дыры латали сваркой, закончили только к обеду. Однако результаты рабочие, ни жителям района, ни журналистам не комментировали. Местным жителям, которые продолжают замерзать в собственных квартирах, пока остается только наблюдать и ждать.

«Это заколдованное место. Здесь за год раскапывают раз, наверное, двенадцать, не меньше. Постоянно в этом месте. Воду откачивают, потом закапывают. Чем они занимаются, почему трубы летят - мне вообще непонятно», - сетует жительница Новосибирска Валентина Кравченко.

По информации энергетиков, подачу тепла восстановят только к утру четверга, а температура воздуха в Новосибирске подбирается к отметке в минус 30 градусов. В такую погоду предельно допустимое время отключения теплоэнергии составляет 16 часов. Жители Кировского района проведут в холоде больше суток.

Спасатели уже устанавливают тепловые пушки в подъездах и оборудуют пункты обогрева. На вопрос, почему коммунальщики оказались не готовы к зиме, будут искать в прокуратуре.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям теплоснабжающей организации, будет проверена обоснованность отключения тепловой энергии. Также будут выяснены причины, по которым произошла аварийная ситуация», - предупредил заместитель прокурора Кировского района Новосибирска Николай Кремлев.

Этой же ночью - крупное происшествие в Барнауле, где теплосеть также не выдержала крепкого мороза. В результате 26 жилых многоквартирных домов и два детских сада почти сутки остались без горячей воды.

Менять поврежденный участок сети ремонтные бригады начали только после длительной подготовки. За это время пар успел заполонить даже подъезды.

С аварией боролись несколько часов, и к этой минуте в Барнауле работы уже завершили. Энергетики прогнозируют: батареи станут горячими к ночи. Работа коммунальщиков у многих жителей пострадавших районов вызывает вопросы и страх.