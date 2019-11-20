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В МВД разработали порядок лишения водительских прав без решения суда

Егор Левин
17:09 20.11.2019
Лишение прав может произойти в случае подтверждения возникшего со временем медицинского противопоказания к управлению автомобилем либо в случае неявки лица на медкомиссию.
В МВД разработали порядок лишения водительских прав без решения суда
© Фото: Moscow-Live, Flickr

В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки в закон о лишении водителей с медицинскими противопоказаниями права управления автомобилем. В соответствии с проектом в случае его принятия медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД сведения об ухудшении состояния здоровья граждан. После этого в МВД смогут аннулировать его действующие водительские права.

Однако сделать это можно будет лишь в случае, если диагноз подтвердится либо если водитель не явится на необходимый для подтверждения медосмотр. На это гражданину дается месяц.

В случае одобрения поправок и вступления их в силу вынести решение об аннулировании прав в МВД смогут без судебного решения. В настоящий момент лишить автомобилиста его водительского удостоверения можно только по таковому. Если решения нет, лицо может управлять автомобилем до истечения срока ранее выданного водительского удостоверения. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее в ГИБДД одобрили инициативу выдачи прав несовершеннолетним. Кандидаты должны проходить более обширный курс обучения, чем стандартные три месяца. По словам начальника ГИБДД Михаила Черникова, до 14 лет это подразумевает занятия в отрядах «Юных инспекторов движения» (ЮИД), а после - в юношеских автомобильных школах.

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