ФСБ задержала в Московском регионе троих вербовщиков ИГ*
Задержанные осуществляли вербовку граждан начиная с 2014 года.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли деятельность вербовщиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.
В ходе спецоперации, проведенной в Московском регионе, задержаны три человека. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Известно, что задержанные начиная с 2014 года вербовали жителей Москвы и Московской области в ряды международной террористической организации, а также организовывали переправку новобранцев в Сирию для участия в военных действиях в качестве боевиков.
*ИГ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ