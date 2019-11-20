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ФСБ задержала в Московском регионе троих вербовщиков ИГ*

Ивана Живкович
17:52 20.11.2019
Задержанные осуществляли вербовку граждан начиная с 2014 года.
ФСБ задержала в Московском регионе троих вербовщиков ИГ*
© Фото: Moscow-Live flickr

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли деятельность вербовщиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.

В ходе спецоперации, проведенной в Московском регионе, задержаны три человека. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Известно, что задержанные начиная с 2014 года вербовали жителей Москвы и Московской области в ряды международной террористической организации, а также организовывали переправку новобранцев в Сирию для участия в военных действиях в качестве боевиков.


*ИГ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ

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