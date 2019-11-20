О чем думает Рунет: названы главные темы Недели российского Интернета - 2019

В Центре международной торговли 12 декабря 2019 года стартует Неделя российского Интернета - 2019 (RIW). В 12-й раз мероприятие объединит представителей отрасли, проекты, инвесторов и представителей правительства.

Помощник министра цифрового развития России Евгений Новиков назвал главные темы предстоящего мероприятия. По его словам, в Минкомсвязи РФ планируют провести федеральный форум по нацпрограмме «Цифровая экономика», и на RIW данная тема станет одной из ключевых.

«Расскажем о подключении первых 20 тысяч социально значимых объектов к высокоскоростному Интернету, о том, как выстроена система мер поддержки цифровых технологий и многом другом», - поделился Новиков.

В качестве основных проектов, готовых к реализации, он назвал обеспечение мобильной связью федеральных автотрасс и прокладку подводной волоконно-оптический линии с Камчатки на Чукотку.

Программа Недели российского Интернета в 2019 году будет поделена на блочные конференции: Digital Ads Day, Influencer Marketing Day, Digital Transformation, PR, GR and Media, малый и средний бизнес, Product Day, Tech Show Day, eCom Day, Sharing Economy Day и SMB Day. В каждом блоке будут озвучены и рассмотрены главные темы направления, такие как «Маркетинг в киберспорте», «Трафик», «Механики раскрутки блогеров», «Цифровая трансформация спорта», «PR корпораций» и многие другие.

Напомним, также 12 декабря в Москве пройдет торжественная церемония вручения «Премии Рунета - 2019». Она является общенациональной наградой в области высоких технологий и Интернета. «Премия Рунета» присуждается уже в 15-й раз начиная с 2004 года, и за это время ее лауреатами стали более 450 организаций.