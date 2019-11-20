Названа дата начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев озвучил дату начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту. По его словам, оно стартует 1 июня 2020 года.

Как отметил Токарев, по железной дороге планируется в первую очередь перевозить топливо, стройматериалы, песок и щебень. Движение же пассажирских поездов начнется уже в декабре 2019 года.

Напомним, продажи билетов на пассажирские поезда в Крым стартовали 8 ноября. Первый поезд с туристами отправится в Крым из Санкт-Петербурга 23 декабря. Днем позже в путешествие на полуостров по железной дороге смогут поехать жители Москвы. Пунктами назначения станут Севастополь и Симферополь соответственно.