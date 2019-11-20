Транспортной полиции разрешили усмирять дебоширов электрошокерами

Госдума в среду, 20 ноября, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий сотрудникам транспортной полиции применять против нарушителей порядка электрошокеры.

До сих пор использовать эти средства могли только сотрудники частных охранных предприятий, судебные приставы и полицейские.

В законе указано, что шокеры должны быть отечественного производства и соответствовать установленным в РФ требованиям.

Использовать их можно в случае отражения нападения на граждан, для самозащиты, пресечения сопротивления и для задержания лиц, застигнутых при совершении преступления.

Кроме того, в законе прописано несколько ограничений: запрещено применять электрошокеры против беременных, инвалидов и детей, за исключением случаев, когда они оказывают вооруженное сопротивление.

О намерении применить это спецсредство сотрудники обязаны предупреждать. Игнорировать норму можно только в экстренных ситуациях, когда поведение дебошира угрожает безопасности граждан. О случаях использования электрошокеров руководители подразделений транспортной безопасности должны уведомлять органы внутренних дел.