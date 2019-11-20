СМИ сообщили о намерении Майка Помпео уйти в отставку

Действующий госсекретарь США Майк Помпео в ближайшее время может покинуть свой пост и команду президента Дональда Трампа. Изначально чиновник рассчитывал пробыть на посту до весны следующего года, но после возникновения угрозы импичмента глава Белого дома пересмотрел свои планы, пишет Time со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте.

По данным издания, Майк Помпео намерен сосредоточиться на выборах в Сенат США от штата Канзас и события вокруг Трампа наносят ему политический ущерб.

Слухи о возможном уходе Помпео с поста распространяются уже давно, отмечают журналисты, но на сегодняшний день им нет никаких подтверждений, как и тому, обсуждал ли госсекретарь свои планы с действующим президентом.

Обостряет ситуацию и то, что, по данным газеты, Дональд Трамп недоволен неспособностью госсекретаря повлиять на ситуацию вокруг скандала с Украиной, который может стоить президентского кресла самому Трампу.