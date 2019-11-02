В Крыму рассказали, когда будет открыта трасса «Таврида»
Федеральная автотрасса, которая свяжет Крымский мост с Симферополем и Севастополем, будет введена в эксплуатацию в декабре 2020 года.
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Пресс-секретарь генерального подрядчика крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров заявил, что общая готовность трассы «Таврида» в Крыму составляет 77%.
По его словам, первые машины начнут движение по четырём полосам автотрассы от Керчи до Севастополя в следующем сентябре.
«Ввод дороги в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года», - передает слова Назарова РИА Новости.
Ранее стало известно, что первые пассажирские поезда в Крым отправятся уже в 2019 году.