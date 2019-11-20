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На Украине заявили, что возвращающиеся из РФ корабли не могут идти своим ходом

Ивана Живкович
16:38 20.11.2019
Инцидент в Керченском проливе, в результате которого Москвой были задержаны три украинских судна, произошел 25 ноября 2018 года.
На Украине заявили, что возвращающиеся из РФ корабли не могут идти своим ходом
© Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым, РИА Новости

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко оказался недоволен состоянием возвращающихся из России кораблей. Он отметил, что они только подходят к территориальным водам, их буксируют в сторону Одессы.

«Через 16 часов они где-то подойдут. Это идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут», - приводят слова адмирала украинские СМИ.

Также Воронченко заявил, что за время пребывания в России с кораблей якобы сняли все оборудование: «плафоны, розетки и даже унитазы». 

Три украинских корабля были задержаны Россией после инцидента в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года.

Нарушивших границу моряков Москва передала Киеву 7 сентября 2019 года во время взаимного обмена заключенными.

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