На Украине заявили, что возвращающиеся из РФ корабли не могут идти своим ходом

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко оказался недоволен состоянием возвращающихся из России кораблей. Он отметил, что они только подходят к территориальным водам, их буксируют в сторону Одессы.

«Через 16 часов они где-то подойдут. Это идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут», - приводят слова адмирала украинские СМИ.

Также Воронченко заявил, что за время пребывания в России с кораблей якобы сняли все оборудование: «плафоны, розетки и даже унитазы».

Три украинских корабля были задержаны Россией после инцидента в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года.

Нарушивших границу моряков Москва передала Киеву 7 сентября 2019 года во время взаимного обмена заключенными.