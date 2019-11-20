Путин пошутил о «помощи» США в добыче сланцевой нефти

Во время выступления на форуме «Россия зовет!» президент России Владимир Путин пошутил, что нужно позаимствовать у США технологии по добыче сланцевой нефти.

«Давайте мы подождем, пока американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом мы у них - цап-царап. Посмотрим, мы вообще заинтересованы в этом сегодня или нет», - в шутку заявил российский лидер.

При этом он подчеркнул, что Россия самостоятельно работает над данным вопросом, поэтому делать «цап-царап» нет необходимости.

Ранее Путин назвал «российскую угрозу» выдумкой. По его словам, все утверждения властей США об этом - способ получить плату с партнеров за мнимую защиту. Несмотря на все проблемы с Украиной, увещевания Вашингтона и его союзников о неотвратимости «российской агрессии» не работают, добавил Путин.