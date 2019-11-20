В доме Адольфа Гитлера разместят отделение полиции

Власти Австрии решили разместить отдел полиции в доме в городе Браунау-на-Инне, где родился Адольф Гитлер. Об этом говорится в сообщении австрийской полиции.

«В результате перепланировки в здании будет размещено окружное управление полиции и полицейский участок», - информирует МВД Австрии.

Комментируя это решение, министр внутренних дел Вольфганг Пешорн заявил, что использование данного строения под нужды полиции «должно показать, что это здание никогда больше не будет напоминать о национал-социализме».

По данным правоохранительного ведомства, бывшей владелице дома были выплачены 812 тысяч евро за экспроприацию недвижимости в пользу государства. Затем властям предстояло определить будущее назначение строения, провести реконструкцию и не допустить его привязки к фашистскому режиму. В связи с этим МВД объявило о проведении тендера для архитекторов по всему ЕС, который определит лучший вариант для перепланировки здания. Результаты конкурса, как ожидается, огласят в первой половине следующего года.

Ранее сообщалось, что на киностудии «Мосфильм» показали уникальные фотографии, связанные с историей Второй мировой войны, в частности с первыми лицами Третьего рейха. Среди снимков присутствуют работы личного фотографа Адольфа Гитлера: уникальные кадры теперь доступны всем желающим.