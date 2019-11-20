Путин объявил о самой низкой безработице в истории современной России

Президент России Владимир Путин назвал процент безработицы в РФ. По словам главы государства, она составила 4,6% экономически активного населения, и это самый низкий показатель. Об этом он заявил во время выступления на форуме «Россия зовет!» в Центре международной торговли.

«Это самое низкое, я хочу это подчеркнуть, самое низкое значение в современной истории России», - отметил Путин.

Также в своем выступлении президент заявил о необходимости увеличения реальных доходов россиян. По словам Путина, они стоят на месте, несмотря на растущие зарплаты. Перед правительством уже поставлена соответствующая задача.