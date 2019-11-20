В Щелково сотрудники ДПС спасли жильцов загоревшейся квартиры до приезда пожарных

В Подмосковье сотрудники ДПС спасли людей из огня. Полицейские увидели возгорание во время патрулирования и поспешили помочь.

Инцидент произошел в городе Щелково. На втором этаже дома оказались заблокированы жильцы. Сотрудники ДПС приняли решение остановить грузовой автомобиль и поставить его прямо под окнами.

Один из оказавшихся в огне мужчин успел выбросить в окно несколько мешков со своими вещами и выпрыгнул на грузовик. После этого полицейские самостоятельно вывели из дома еще одного пожилого мужчину. Спасти жильцов им удалось еще до приезда пожарных расчетов.