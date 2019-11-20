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Министр энергетики РФ сообщил о переговорах с Киевом по прямым поставкам газа

Ивана Живкович
15:47 20.11.2019
Речь идет о 15 миллиардах кубометров в год. Александр Новак подчеркнул, что этот вариант он предлагал Украине не один раз.
Министр энергетики РФ сообщил о переговорах с Киевом по прямым поставкам газа
© Фото: gazprom.ru

Москва предлагала Киеву закупать порядка 15 миллиардов кубометров российского газа в год по прямому контракту. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Он уточнил, что это те объемы, которые обсуждались во время последней трехсторонней консультации. И такое предложение российской стороной было выдвинуто не в первый раз.

«Вопрос транзита мы рассматриваем в том числе и с учетом прямых поставок на внутренней рынок, а не через реверс, потому что это напрямую влияет на объемы транзита газа», - подчеркнул министр.

Новак отметил, что точные объемы поставок являются предметом обсуждения «Газпрома» и «Нафтогаза». Он не стал комментировать перспективы переговоров по транзиту сырья, заявив, что нужно дождаться ответа украинской стороны.

Восемнадцатого ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» список предложений по дальнейшему транзиту топлива через территорию Украины. В тот же день глава российской компании Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым рассказал, что цена на газ для Киева может быть на 20% ниже текущей при условии прямых поставок, а не по реверсу из ЕС.

В «Нафтогазе» сообщили, что получили предложение и готовят ответ.

Действующий контракт на транзит сырья из России в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года.

Во вторник, 19 ноября, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас рекомендовал сохранить транзит российского газа через Украину и после 2020 года.

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