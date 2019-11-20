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В КоАП планируют внести наказание за шумное поведение

Тамара Астапенкова
01:53 20.11.2019
Штраф за нарушение тишины может составить от 1 до 3 тысяч рублей.
В КоАП планируют внести наказание за шумное поведение
© Фото: pixabay

В России планируют ввести административную ответственность за нарушение тишины и покой граждан, в том числе в ночное время с 23:00 до 07:00, и штрафовать от 1 до 3 тысяч рублей. С такой инициативой выступил Совет Федерации от имени российских регионов и предложил дополнить проект нового КоАП, сообщают «Известия».

Дополнения в 14 главу нового КоАП должны касаться «любых действия, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан». При этом нарушением не будут считаться работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, религиозные праздники и культурно-массовые мероприятия.

«На нарушения тишины и покоя поступает много жалоб от граждан. И наша задача заключается в том, чтобы не просто установить новый состав административного правонарушения, а в том, чтобы четко прописать, кто должен реагировать и выезжать на вызовы граждан по таким жалобам. В каких-то случаях это могут быть органы Роспотребнадзора, а в каких-то и полиция», - первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Сейчас в российских регионах действуют разные запреты по соблюдению тишины. В некоторых субъектах ночью нельзя громко петь, кричать, слушать музыку, а также двигать мебель или смотреть телевизор. В некоторых регионах соблюдается так называемый «тихий час», когда шуметь запрещается в дневное время, чаще всего с 13:00 до 15:00. В некоторых субъектах есть запреты на использование в ночное время пиротехнических средств и автомобильной сигнализации.

По мнению юристов дополнения в новый КоАП должны убрать разночтения и противоречия в регионах, разграничить полномочия между МВД и подведомственными комитетами местных властей, наделить соответствующими правами полицейских.

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