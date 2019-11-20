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«Кипящую» Волгу сняли на видео

Лина Давыдова
16:08 20.11.2019
В Самарской области и Татарстане из-за резких морозов над рекой образовался пар.
© Видео: faina.elagina, Instagram; ТРК КТВ-ЛУЧ г. Сызрань, YouTube © Фото: faina.elagina, Instagram

Жители Самарской области и Республики Татарстан стали свидетелями необычного природного явления. На берегу реки Волги после резкого наступления холодов можно было наблюдать морозный пар. Клубы поднялись над водной гладью вдоль берега Волги, создавая иллюзию «кипящей» реки. 

Это явление возникает из-за того, что холодный воздух не может удержать столько водяных паров, сколько теплый. На холоде пар сгущается в капле, что приводит к образованию тумана.

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