Нарышкин рассказал об обмене разведывательной информацией с ЦРУ
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о взаимодействии с Центральным разведывательным управлением США по теме обмена информацией о международных террористах.
По словам главы СВР, данный процесс проходит интенсивно и качественно.
«Мы довольно активно обмениваемся оперативной, разведывательной информацией о людях, об отдельных персоналиях, о планах террористических организаций, и такое партнерство, конечно, служит интересам наших стран», - заявил Нарышкин в программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».
Ранее он назвал чушью сообщения о «шпионящих» за ФБР российских дипломатах. Данную информацию распространили СМИ США, которые заявили, что якобы дачи дипломатов в штатах Мэрилэнд и Нью-Йорк использовались для шпионажа.