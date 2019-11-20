Нарышкин рассказал об обмене разведывательной информацией с ЦРУ

Ранее он назвал чушью сообщения о «шпионящих» за ФБР российских дипломатах . Данную информацию распространили СМИ США, которые заявили, что якобы дачи дипломатов в штатах Мэрилэнд и Нью-Йорк использовались для шпионажа.

«Мы довольно активно обмениваемся оперативной, разведывательной информацией о людях, об отдельных персоналиях, о планах террористических организаций, и такое партнерство, конечно, служит интересам наших стран», - заявил Нарышкин в программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.