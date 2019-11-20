«Кто-то искусственно затягивает процесс»: муж Лолиты рассказал о взломе почты и разводе с женой

Теннисист Дмитрий Иванов заявил, что во время слушаний по бракоразводному процессу с Лолитой Милявской кто-то взломал его почту и аккаунт в социальной сети Facebook, вся личная и деловая переписка стала достоянием гласности. Мужчина написал заявление в полицию, идет расследование. Об этом «Звезде» рассказал сам Иванов.

«Ее взломали и на федеральных каналах разместили без моего ведома», - поделился теннисист.

Он сообщил, что произошло это 28 октября, во время предварительных слушаний по разводу с певицей.

«Мне как раз в этот момент взломали аккаунт, я не мог знать об этом. А Жорин (Сергей Жорин - адвокат Лолиты - прим. ред.) пришел, сказал, что я подал заявление в суд, а сам не явился. То есть искусственно стал развивать ажиотаж вокруг бракоразводного процесса и также искусственно его сейчас затягивает», - поделился своим мнением Иванов.

Строить догадки, кто может за этим стоять, муж Лолиты не стал, заявив, что во всем разберется следствие.

В то же время концертный директор Милявской рассказал, что никакого взлома не было - компьютер, который якобы подвергся атаке хакеров, был общим.

«Никакой компьютер не был взломан, потому что компьютер этот был Лолиты. Он просто был и у него, и дома, тот же самый компьютер», - рассказал «Звезде» представитель артистки.

Тем временем в соцсетях появилась информация, что полиция уже допросила по делу о взломе почты Дмитрия Иванова Лолиту - якобы номер телефона, которым воспользовались хакеры, принадлежал певице. Сам теннисист рассказал «Звезде», что это была обычная процедура в рамках бракоразводного процесса.