Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Кто-то искусственно затягивает процесс»: муж Лолиты рассказал о взломе почты и разводе с женой

Иван Линдеманн
15:18 20.11.2019
Как сообщил «Звезде» сам Дмитрий Иванов, виновна ли в этом его супруга, разберется следствие.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Антон Белицкий, РИА Новости

Теннисист Дмитрий Иванов заявил, что во время слушаний по бракоразводному процессу с Лолитой Милявской кто-то взломал его почту и аккаунт в социальной сети Facebook, вся личная и деловая переписка стала достоянием гласности. Мужчина написал заявление в полицию, идет расследование. Об этом «Звезде» рассказал сам Иванов.

«Ее взломали и на федеральных каналах разместили без моего ведома», - поделился теннисист.

Он сообщил, что произошло это 28 октября, во время предварительных слушаний по разводу с певицей.

«Мне как раз в этот момент взломали аккаунт, я не мог знать об этом. А Жорин (Сергей Жорин - адвокат Лолиты - прим. ред.) пришел, сказал, что я подал заявление в суд, а сам не явился. То есть искусственно стал развивать ажиотаж вокруг бракоразводного процесса и также искусственно его сейчас затягивает», - поделился своим мнением Иванов.

Строить догадки, кто может за этим стоять, муж Лолиты не стал, заявив, что во всем разберется следствие.

В то же время концертный директор Милявской рассказал, что никакого взлома не было - компьютер, который якобы подвергся атаке хакеров, был общим.  

«Никакой компьютер не был взломан, потому что компьютер этот был Лолиты. Он просто был и у него, и дома, тот же самый компьютер», - рассказал «Звезде» представитель артистки.

Тем временем в соцсетях появилась информация, что полиция уже допросила по делу о взломе почты Дмитрия Иванова Лолиту - якобы номер телефона, которым воспользовались хакеры, принадлежал певице. Сам теннисист рассказал «Звезде», что это была обычная процедура в рамках бракоразводного процесса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.11.2019, 03:00
Россия и Китай согласовали новый проект плана по корейскому урегулированию
Дата20.11.2019, 12:18
На главном параде Победы покажут новейшую военную технику
Дата20.11.2019, 06:35
Черчесов ответил болельщикам на оскорбления Дзюбы
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата19.11.2019, 12:46
Чемезов назвал сроки поступления в ВС РФ первой партии танков «Армата»
Дата20.11.2019, 10:04
Суд века: как удалось получить признание главного советского предателя Олега Пеньковского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:27 В стране и мире
Нарышкин рассказал об обмене разведывательной информацией с ЦРУ
15:18 В стране и мире
Видео
«Кто-то искусственно затягивает процесс»: муж Лолиты рассказал о взломе почты и разводе с женой
15:14 В стране и мире
Видео
Путин назвал «российскую угрозу» выдумкой
15:14 В стране и мире
Видео
«Я не отдам вам руки»: рэперша Hofmannita устроила дебош в Пулково
15:07 В стране и мире
Путин объявил о самой низкой безработице в истории современной России
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Кто-то искусственно затягивает процесс»: муж Лолиты рассказал о взломе почты и разводе с женой
Видео
«Я не отдам вам руки»: рэперша Hofmannita устроила дебош в Пулково
Друг семьи Анастасии Заворотнюк заявил об улучшении состояния актрисы
В метеоритах нашли «ключ» к объяснению появления жизни на Земле
В Роструде рассказали, как продлить новогодние праздники
Ученые назвали настоящую причину возникновения рака
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.