Все утверждения властей США о так называемой российской угрозе - способ получить плату с партнеров за мнимую защиту. Об этом заявил президент России Владимир Путин, оценивая масштабы спекуляций вокруг Крыма и Донбасса.

Несмотря на все проблемы с Украиной, увещевания Вашингтона и его союзников о неотвратимости «российской агрессии» не работают, добавил Путин, и сегодня это становится очевидным.

«До сих пор Соединенные Штаты говорили: "Мы для вас являемся зонтиком от советской угрозы, а вы должны за это заплатить". Все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Российская угроза - это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это», - заключил Путин.

Несмотря на непростые отношения с США, Владимир Путин выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Вашингтоном. При этом Москва готова зайти в этих отношениях настолько далеко, насколько этого захотят заокеанские партнеры, добавил глава государства.

В своей речи он заверил собравшихся в том, что у Кремля и Белого дома очень много совместных тем для обсуждения и тесного сотрудничества.