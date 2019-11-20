Путин назвал экономические ошибки причиной распада Советского Союза

Прекращение существования Советского Союза стало следствием грубых ошибок и неэффективности экономической политики. Такую оценку историческим событиям дал Владимир Путин, который сегодня открыл в Москве инвестиционный форум «Россия зовет!».

Одна из крупнейших диалоговых площадок, на которой обсуждаются самые актуальные вопросы экономики, политики и мировой повестки дня, будет работать с 20 по 22 ноября в Центре международной торговли.

«Распад Советского Союза не связан с ростом национализма в Прибалтике, а произошел из-за неэффективной экономической политики», - отметил глава государства.

Экономика стала ключевой темой обсуждения на полях форума в первый день его работы. Путин поднял вопросы повышения производительности труда россиян и необходимости увеличения роста их реальных доходов. По итогам работы президент дал соответствующие поручения кабмину.

Не обошлось и без темы санкционной политики Вашингтона, с которым Кремль готов сотрудничать по многим вопросам, представляющим обоюдный интерес. Тут Путин отметил успехи России в области импортозамещения, добавив, что это существенно повысило экономический суверенитет страны.