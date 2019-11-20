Нововведение Минздрава спрвоцировало гигантские очереди в наркодиспансерах

В наркологических диспансерах многих городов России образовались огромные очереди. Причина ажиотажа кроется в скором росте цен на оформление медицинских справок для получения или продления водительских прав.

С пятницы, 22 ноября, в силу вступит приказ Министерства здравоохранения РФ, которым вводится новый порядок получения медзаключения для Госавтоинспекции. Водителям и желающим ими стать теперь придется сдавать дополнительные дорогостоящие анализы на злоупотребление алкоголем и наличие следов наркотиков в организме.

Стоимость справки в итоге может вырасти в 13 раз – с нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Кроме того, увеличится срок оформления медицинских заключений.