Путин признал заслуги Зеленского в урегулировании ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на форуме «Россия зовет!», проходящем в Центре международной торговли, коснулся темы своих отношений с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам российского лидера, их нет, так как главы государств не знакомы лично и разговаривали лишь по телефону. При этом Путин не смог не отметить, что президент Украины уже предпринял шаги по исправлению ситуации в стране.

«Зеленский хочет изменить ситуацию на Украине к лучшему, реальные шаги по разведению сил и средств были сделаны», - заявил глава РФ.

Ранее украинский президент раскрыл темы для беседы в четырехстороннем формате, которые он хотел бы обсудить в Париже с участием лидеров России, Франции и Германии. Среди ключевых вопросов Зеленский выделил урегулирование ситуации в Донбассе и завершение обмена удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».