Путин назвал главный результат импортозамещения

Успешно проведенный процесс импортозамещения существенно повысил экономический и технологический суверенитет страны. С таким заявлением выступил Владимир Путин на открытии инвестиционного форума «Россия зовет!», который продет с 20 по 22 ноября в Центре международной торговли.

«После того как первые шаги в санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была. Я хочу поблагодарить всех своих коллег - сделан очень большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета», - заявил президент.

Говоря о взаимоотношениях Москвы и Вашингтона, который является основным вдохновителем санкционного противостояния, Владимир Путин подчеркнул, что у России и США очень много совпадающих площадок для работы. Кремль готов сотрудничать с Белым домом настолько, насколько готова американская сторона, добавил президент.

Развивая тему санкций, российский лидер назвал выстрелом в ногу решение Соединенных Штатов о запрете на работу своих компаний на российском шельфе.

Более подробно глава государства остановился на отечественной экономической повестке, отметив необходимость создания новых рабочих мест и повышения реальных доходов россиян.