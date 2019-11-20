Новак допустил начало поставок по «Северному потоку - 2» в 2019 году
Запуск проекта во многом зависит от технических вопросов.
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Министр энергетики РФ Александр Новак допустил, что начало поставок по газопроводу «Северный поток - 2» может произойти в 2019 году. По его словам, запуск проекта будет зависеть от технических вопросов.
По словам министра, это касается не только достройки трубы, но и пусконаладочных работ.
«Это вопросы к (оператору проекта) Nord Stream 2 в большей степени. Я думаю, что в ближайшие месяцы это может произойти», - заявил Новак.
Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа через Балтийское море от России до Германии.