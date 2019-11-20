Путин заявил о необходимости увеличения реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин отметил необходимость кардинального изменения производительности труда за счет его увеличения. С таким заявлением глава государства выступил на форуме «Россия зовет!», который проходит на площадке Центра международной торговли с 20 по 22 ноября.

«Особое внимание хочу обратить на динамику инфляции - текущий рост потребительских цен 3,6%, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру в 3%, а может быть, даже ниже», - отметил Путин.

Президент также подробно остановился на вопросе роста реальных доходов россиян, отметив, что они стоят на месте на фоне растущих зарплат. Он подчеркнул, что перед правительством уже поставлена соответствующая задача.

Также кабинету министров поручено создание качественных рабочих мест, увеличение вложений в предприятия и достижение динамичного развития экономики страны в целом.

Говорил президент и об итогах импортозамещения, результаты которого оказались очень серьезными, несмотря на все опасения.