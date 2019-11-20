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На Украине объяснили предложение американскому полковнику возглавить Минобороны страны

Роман Захаров
01:39 20.11.2019
По словам Александра Данилюка, предложение Александеру Виндману стать министром обороны Украины носило шуточный характер.
На Украине объяснили предложение американскому полковнику возглавить Минобороны страны
© Фото: Shawn Thew, globallookpress

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк в шутку предложил сотруднику Совета нацбезопасности (СНБ) Белого дома, подполковнику сухопутных войск США Александеру Виндману возглавить украинское военное ведомство. Об этом заявил сам Данилюк во вторник, 19 ноября.

«У нас были гораздо более серьезные вопросы для обсуждения с разными людьми. Очевидно, что это была просто шутка», - приводит его слова газета Washington Post.

Ранее Виндман рассказал, как Данилюк предлагал ему возглавить Минобороны Украины. По словам американского военного, это случилось во время инаугурации нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.

Представитель СНБ отметил, что не предполагает, почему удостоился подобного предложения, однако по возвращении в США он поставил в известность свое руководство и контрразведку.

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