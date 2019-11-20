Стали известны обстоятельства задержания ростовского следователя

Причинами, побудившими ростовского следователя взять в заложницы собственную жену, могли стать нервный срыв и алкогольное опьянение.

Конфликт разгорелся после того, как беременная супруга мужчины, почувствовав недомогание, попросила вызвать скорую помощь. Глава семьи вспылил, выгнал на улицу несовершеннолетнего ребенка и схватился за травматический пистолет, сообщает сайт «Комсомольской правды», ссылаясь на неназванные источники в правоохранительных органах.

Вскоре квартал был оцеплен сотрудниками полиции, а бойцы спецназа ФСБ взяли квартиру следователя штурмом. До этого его пытались уговорить отпустить женщину.

«По поручению руководителя следственного управления в отношении сотрудника организовано проведение служебной проверки. На время проверки он отстранен от исполнения служебных обязанностей» - прокомментировали инцидент в СУ СК по Ростовской области.

На место проведения спецоперации приехала мать вооруженного дебошира, которую он потребовал вызвать. В итоге обошлось без стрельбы, следователь сдался сотрудникам полиции.

Сообщается, что по дороге в СИЗО задержанный крепко заснул. Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавших нет.