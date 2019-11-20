Лавров: власти Турции назвали недоразумением обвинения в адрес Москвы

Турция не собирается возобновлять военную операцию «Источник мира» на сирийско-турецкой границе. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, турецкие власти во время разговора с послом России заявили, что Анкара довольна совместной с РФ работой, все договоренности, достигнутые в Сочи, выполняются.

«Нашего посла заверили, что речь идет о недоразумении, что никто в Анкаре не подвергает сомнению работу, которую проделывает Россия, и ни о каком возобновлении операции "Источник мира" ни господин Чавушоглу, мой коллега и друг, ни господин Калын (специальный советник президента Турции - прим. ред.) не говорили», - приводит «Интерфакс» слова Лаврова.

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу якобы утверждал, что Москва и Вашингтон все еще не выполнили в полной мере договоренности с Анкарой по Сирии.

В Министерстве обороны РФ ответили, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума.

Напомним, 22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги по выходу из кризиса на северо-востоке Сирии после начала турецкой военной операции «Источник мира» и решения США вывести своих военных из этих районов страны.

Стороны подписали документ, согласно которому российские военные отправляются на границу с Турцией, а курдские отряды должны отойти от границы на глубину 30 километров.