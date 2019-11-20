Очевидец рассказала подробности задержания захватившего жену в заложницы ростовского следователя

Очевидец рассказала обстоятельства задержания мужчины, который несколько часов удерживал в заложниках беременную жену.

Инцидент произошел утром в Ростове-на-Дону на улице Красноармейской и потребовал вмешательства сотрудников ФСБ, которые уговаривали вспылившего главу семейства отпустить жену.

Во время переговоров мужчина признался, что вооружен пистолетом. После долгих переговоров он согласился отпустить жену и сдаться.

«Все началось в девять часов утра, когда я подъехала к работе. Меня не пустили, так как был оцеплен полностью весь квартал. Я смогла зайти только во внутренний двор нашего офиса, а потом увидела, как спустя два часа выводили задержанного мужчину. Я слышала от полицейских, что у него нашли пистолет. Его когда вывели, он был раздет, а сверху на него накинули куртку. Он худой, невысокий, и я слышала, что он сотрудник Следственного комитета», - рассказала «Звезде» очевидец Юлия Маревич.

В Следственном комитете подтвердили информацию о том, что задержанный является сотрудником следственного управления. В настоящее время с ним работают следователи.

Причиной конфликта могла стать бытовая ссора. На момент проверки мужчина отстранен от службы.