Корвет ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря

Корвет ВМС Франции Commandant Birot вошел в акваторию Черного моря.

На сайте Haberler Ankara сообщается, что это произошло в 09:00. Кроме того, на портале были размещены фотографии прохождения судна через пролив Босфор.

Снимки с места также были опубликованы в социальной сети Twitter.

Французский корабль оснащен четырьмя пусковыми установками противокорабельных крылатых ракет Exocet, 100-миллиметровой пушкой, а также двумя 20-миллиметровыми зенитными орудиями, четырьмя пулеметами и четырьмя торпедными аппаратами.