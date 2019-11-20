К побережью Ирана движется авианосец ВМС США

К побережью Ирана приближается американский авианосец «Авраам Линкольн». Накануне он прошел через Ормузский пролив и теперь движется в сторону Персидского залива. Переброска корабля проходит в рамках наращивания американского контингента на Ближнем Востоке.

Пентагон усиливает свое присутствие в регионе после угроз Тегерана в адрес американских сил и атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. В ближайшие недели в королевстве будут развернуты дополнительные вооружения США: военный контингент увеличится до трех тысяч человек.

По словам президента США Дональда Трампа, эти меры приняты для противодействия Ирану. Ранее на авиабазу в Объединенных Арабских Эмиратах были отправлены истребители F-35, а также зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Кроме того, Пентагон намерен увеличить военное присутствие в восточной Европе и в 10 раз увеличить военный контингент в Польше.